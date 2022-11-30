В московской системе отопления повысили температуру из-за похолодания

На фоне похолодания в Москве в столичной системе отопления повысили температуру, рассказал 30 ноября замглавы города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в беседе с журналистами.

«Согласно прогнозам синоптиков, до конца этой недели в столичном регионе сохранятся низкие температуры, днем от минус 5 до минус 10 градусов, в ночное время в отдельных районах столбик термометра может опуститься до минус 15 градусов. В связи с погодными условиями скорректировали температуру теплоносителя в системе теплоснабжения, сейчас она составляет в магистральных сетях 110 градусов», — рассказал он.

Бирюков также добавил, что корректировка температуры в системе отопления происходит постепенно.

«Нельзя быстро уменьшить или увеличить температуру в системе теплоснабжения. Это сложная поэтапная процедура, которая проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков», — добавил заместитель мэра Москвы.

Ранее 30 ноября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала о том, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осеннего сезона. Согласно прогнозам Гидрометцентра, 30 ноября жителей Московского региона ожидает от 7 градусов мороза без осадков. Также местами возможна гололедица.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о морозах до –20 градусов в Московской области и до –14 в Москве к концу недели. По его словам, такая погода обусловлена продлением антициклона и поступлением холодного воздуха с востока.