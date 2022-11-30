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В Москве открыли памятник авиаконструктору Туполеву

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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В столице открыли памятник советскому ученому и инженеру Андрею Туполеву. Как сообщается на портале мэра Москвы, монумент установлен в честь 100-летия конструкторского бюро «Туполев».

«Андрей Николаевич учился, жил и работал в Москве. Вместе с другими выдающимися учеными-практиками он развивал отечественные технологии колоссальными темпами. Сегодня дело великого инженера продолжает конструкторское бюро, носящее его имя. На территории предприятия памятник и установлен», — отметила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Изготовленный из бронзы монумент представляет собой скульптурное изображение Андрея Туполева с чертежом, свернутым в рулон. Рядом с ним расположился силуэт сверхзвукового самолета Ту-144.

В церемонии открытия приняли участие коллеги и родственники авиаконструктора, представители общественных и научных организаций, а также органов власти.

По словам гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, «Туполев и коллектив КБ его имени всегда олицетворяли движение отечественного авиастроения вперед, во многом определяли его будущее».

Андрей Туполев (1888–1972) — советский ученый и авиаконструктор, доктор технических наук, член Академии наук СССР. Под его руководством спроектировано более 300 типов воздушных судов, в том числе первый отечественный реактивный гражданский самолет Ту-104 и первый в мире сверхзвуковой пассажирский лайнер Ту-144. С 2018 года имя Андрея Туполева носит московский аэропорт Внуково.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.

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