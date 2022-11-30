МИД назвал криминализацию Евросоюзом обхода санкций правовым произволом
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала правовым произволом решение Совета Евросоюза (ЕС) признать обход санкций уголовным преступлением. Об этом она сообщила на брифинге 30 ноября.
«Мы имеем дело с двойным правовым произволом. Это всё из разряда псевдоюридических упражнений», — заявила Захарова журналистам.
По ее словам, в случае реализации такой инициативы ЕС «окончательно похоронит репутацию» надежной юрисдикции для ведения бизнеса.
О таком предложении совета стало известно 28 ноября. Пояснялось, что теперь Еврокомиссия (ЕК) должна представить документ, который содержит основные правила, касающиеся определения таких преступлений и наказания за них. Затем инициативу должны утвердить в Совете ЕС и Европарламенте.
В мае еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявлял, что принятие решения о наказании за обход санкций откроет путь к конфискации замороженных российских активов. Он также рассказал о том, что страны Европейского союза смогли заморозить активы Банка России на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд).
Сейчас уголовными преступлениями на уровне всего ЕС являются терроризм, торговля людьми, сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег, коррупция, киберпреступления и организованная преступность.
20 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал заморозку российских валютных резервов Западом кражей. Он подчеркнул, что представители Запада откровенно игнорируют декларировавшиеся ранее и казавшиеся незыблемыми правила совместной работы.