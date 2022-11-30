Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД заявили об уважении решения Венгрии о членстве Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
Лавров указал на необходимость избегать столкновения ядерных держав
Мир
В продуктовых магазинах Киева появилась дерусифицированная «Московская колбаса»
Общество
Уголовное дело возбудили после пожара на ТЭЦ-9 в Перми
Авто
АвтоВАЗ назвал будущий E-Largus единственным отечественным электромобилем
Политика
Совет Федерации разрешил аптекам заниматься производством лекарств
Политика
В Госдуме указали на желание России продолжить диалог с США по ДСНВ
Мир
Uniper подала в суд на «Газпром» для возмещения убытков из-за нехватки газа
Мир
Великобритания расширила антироссийский санкционный список
Авто
Самые популярные электрокары в РФ американские и немецкие
Мир
В Молдавии одобрили идею продлить режим ЧП из-за кризиса в энергетике
Мир
В США одобрили намерение ЕС принять девятый пакет санкций против РФ
Сюжет:

МИД назвал криминализацию Евросоюзом обхода санкций правовым произволом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала правовым произволом решение Совета Евросоюза (ЕС) признать обход санкций уголовным преступлением. Об этом она сообщила на брифинге 30 ноября.

«Мы имеем дело с двойным правовым произволом. Это всё из разряда псевдоюридических упражнений», — заявила Захарова журналистам.

По ее словам, в случае реализации такой инициативы ЕС «окончательно похоронит репутацию» надежной юрисдикции для ведения бизнеса.

О таком предложении совета стало известно 28 ноября. Пояснялось, что теперь Еврокомиссия (ЕК) должна представить документ, который содержит основные правила, касающиеся определения таких преступлений и наказания за них. Затем инициативу должны утвердить в Совете ЕС и Европарламенте.

Уговор дарения: сможет ли ЕС передать замороженные активы РФ Украине
И какие последствия грозят самой Европе

В мае еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявлял, что принятие решения о наказании за обход санкций откроет путь к конфискации замороженных российских активов. Он также рассказал о том, что страны Европейского союза смогли заморозить активы Банка России на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд).

Сейчас уголовными преступлениями на уровне всего ЕС являются терроризм, торговля людьми, сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег, коррупция, киберпреступления и организованная преступность.

20 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал заморозку российских валютных резервов Западом кражей. Он подчеркнул, что представители Запада откровенно игнорируют декларировавшиеся ранее и казавшиеся незыблемыми правила совместной работы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022