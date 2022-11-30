Захарова назвала дном идею о потолке цен на российские энергоресурсы

Идея западных стран о введении потолка цен на российские энергоносители создает крайне опасный прецедент, это не потолок, а дно. Такое заявление сделала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 30 ноября.

«На мой взгляд, это не потолок, а дно, они немножко перепутали локации местами», — отметила Захарова.

По ее словам, введение потолка цен является антирыночной мерой, которая нарушает цепочки поставок и может серьезно осложнить ситуацию на мировых энергетических рынках.

«Ценовой диктат, формирование некоего картеля покупателей создает крайне опасный прецедент для международной торговли, которая пока еще осуществляется на рыночных принципах», — сказала официальный представитель МИДа.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не приемлет введения потолка цен на энергоресурсы из РФ, каким бы он ни был. Он также подчеркнул, что введение такого ограничения создаст множество рисков на рынке, в том числе дефицит предложения. Он назвал санкции Запада необдуманными.

28 ноября агентство Reuters сообщило, что страны Евросоюза в очередной раз не смогли договориться о предельной цене на российскую нефть из-за позиции Польши. В тот же день официальный представитель правительства страны Яннис Иконому заявил, что Грецию не устраивает предложение о потолке цен на природный газ в размере €275 за 1 МВт•ч.

24 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что переговоры стран Евросоюза (ЕС) о введении предложенного «большой семеркой» (G7) ограничения стоимости российской нефти зашли в тупик. Представители государств разошлись во мнениях. Как написало агентство, Польша и страны Балтии отказались согласовывать потолок цен на топливо из РФ в районе $65 за баррель, посчитав предложение слишком щедрым для Москвы.

В начале сентября страны G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. С тех пор в ЕС несколько раз обсуждался уровень ограничения стоимости российского энергоресурса.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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