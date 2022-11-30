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В Великобритании создали энциклопедию редких и исчезающих звуков

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Фото: Global Look Press/Manfred Bail
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Звукорежиссер из Оксфорда Стюарт Фоукс создал саунд-проект Obsolete Sound, который представляет собой онлайн-каталог звуков, исчезнувших из повседневной жизни вследствие технического прогресса. Как сообщает издание The Verge 28 ноября, на сайте цифрового «музея» собрано уже 150 таких экспонатов.

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В частности, каталог включает звуки культовых рингтоны мобильных телефонов (например, классической модели Nokia 5120) и старые заставки видеоигр, а также записи работы компьютерной техники и транспорта: от полностью устаревшей печатной машинки до компьютеров начала 2000-х годов.

«Obsolete Sound создан, чтобы привлечь внимание к исчезающим звуковым ландшафтам со всего мира, собрать звуки, которые можно сохранить, пока не слишком поздно», — указано в пояснении к аудиосборнику.

Также Фокс выложил в открытый доступ и ремиксы на каждый из представленных звуков. Пользователи технологических порталов уже оценили оценили их хронометраж, так как записать отдельных звуков может длиться меньше секунды. За это сборник назвали в комментариях «ASMR'текой».

Свой первый известный проект Стюарт Фоукс запустил еще в 2014 году — глобальную звуковую карту мира Cities and Memory. Для него энтузиасты более чем из 100 стран собрали уже свыше 5 тыс. звуков.

Ранее, 31 октября, сообщалось, что ученые Технического университета Дании с помощью необычного эксперимента решили напомнить о важной роли геомагнитного поля Земли. Для этого они установили на площади Сольбьерг в Копенгагене динамики и транслировали звуки, которые издает магнитное поле планеты. Прохожие были изрядно напуганы аудиоинсталляцией. Услышанные ими звуки, со слов свидетелей, были довольно неприятными, напоминавшими «инфернальный гул», грохот и скрежет. Для этого размещенные под землей громкоговорители три раза в день выводили аудиозапись в воздушное пространство.

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