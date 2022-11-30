Четырех человек спасли при пожаре в жилом доме под Томском

В Томском районе при пожаре в жилом доме спасли троих детей и взрослого. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел 29 ноября в одноэтажном доме на улице Коммунистической в селе Александровское. Пожарные прибыли через две минуты после поступления сигнала, ликвидация возгорания заняла 56 минут.

«В результате пожара обгорела обрешетка крыши дома и веранды по всей площади. <…> Пожарными через окно кухни было спасено четыре человека (в том числе три ребенка: мальчики 2016 и 2006 годов рождения)», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет РИА «Томск», площадь возгорания составила 117 кв. м. По предварительным данным, пожар возник из-за неправильного устройства или неисправности дымовой трубы.