В Пермском крае обнаружили замерзшего насмерть пятиклассника

В городе Губаха Пермского края 29 ноября было обнаружено тело пятиклассника возле теплотрассы. По данным «Известий», рядом с ним лежала бутылка с алкоголем, однако причиной смерти называют переохлаждение.

Накануне смерти ребенок после уроков заходил к своей бабушки и, как предполагается, украл у нее полуторалитровую бутылку самогона. Ночевать домой он не пришел, родители в полицию решили не обращаться.

Известно, что помимо погибшего в семье воспитывается еще один ребенок четырех лет. Обстоятельства гибели ребенка устанавливаются.

В декабре прошлого года в Московской области насмерть замерз 11-летний мальчик. Утром 27 декабря он вышел из дома и должен был отправиться в школу на автобусе, однако до учебного заведения не добрался.

Школьник сел не на тот автобус, а денег еще на одну поездку у него не было, поэтому мальчик решил пойти пешком.