В Москве прошла Международная конференция «Радио в глобальной медиаконкуренции»

29 ноября состоялась традиционная Международная конференция «Радио в глобальной медиаконкуренции», организованная Российской Академией Радио. В рамках панельной сессии «Как лидеры рынка отвечают на вызовы времени?» ведущие представители радиоиндустрии обсудили, с какими вызовами сталкивается современное радио и какие возможности открывает перед отраслью нынешний переходный исторический период.

Одной из важных особенностей современной радиоиндустрии стало то, что радиостанции сегодня не только конкурируют между собой за слушателя и рекламодателя, но и вместе противостоят технологическим, социальным и финансовым вызовам, которые бросает им время.

Какие вызовы стоят перед отраслью сегодня, обсудили на ежегодной конференции вице-президент РАР Юрий Костин, управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников, генеральный продюсер Krutoy Media Диана Синицына, генеральный директор ГК «Выбери Радио» Михаил Попонов, генеральный директор «ГПМ-Радио» Вадим Терещук и генеральный директор «Мультимедиа Холдинг» Евгения Киселева.

Главные вызовы времени озвучил модератор дискуссии Юрий Костин. В числе наиболее значимых он назвал положение радио на рекламном рынке, вопросы измерения аудитории, взаимоотношения с регуляторами и законодательство в сфере радиовещания, а также кадровые вопросы отрасли.

С февраля 2022 года многие игроки рынка с некоторым опасением ждали, что же будет с индустрией, в особенности с уходом ряда иностранных рекламодателей, однако радио оказалось менее зависимым от топовых категорий, нежели другие СМИ, и продемонстрировало, что далеко не уязвимо.

«Радио — это в первую очередь разговор с аудиторией по душам. И те, кто в этот исторический момент нашел правильную интонацию разговора, успешно проходит кризисный период, — рассказал управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников. — На наш взгляд, радио и музыкальная индустрия успешно справляются с вызовами. Более того, радио было недооценено, и сейчас его значимость растет, это будет происходить еще долгое время. Но вместе с этим вырастет и наша ответственность перед аудиторией. Также очень важно, что радиоиндустрия — одна из немногих — не подвела рекламодателей, слушателей. Мы сохранили свои сервисы, мы продолжаем дарить хорошее настроение. Сейчас вопрос в том, чтобы суметь конвертировать текущие результаты в дальнейший рост».

«Действительно, год неожиданно оказался более успешным, чем предрекали, — отметил генеральный директор «ГПМ-Радио» Вадим Терещук — Нам нужно понять, как быть с этим благополучием, куда его инвестировать. Мы видим два важных явления: впервые за долгие годы аудитория радио стала увеличиваться, а также то, что у радио по отношению к телевизионной аудитории, есть эксклюзивная аудитория, и она очень существенная в молодом сегменте 12–35 лет». Спикеры отметили важность удержания на радио молодой аудитории, интересом которой будет обусловлена популярность индустрии в будущем.

Еще одной важной темой стала потребность слушателей и рекламодателей в контенте 360, их желание получать в том числе и диджитал-продукт, что стало толчком к активному развитию подкастов и онлайн-потоков на официальных сайтах станций. Об этом на площадке конференции «Радио в глобальной медиаконкуренции» говорили в рамках панельной сессии «Как меняется музыкальное радио в ходе технологической революции?», в которой приняли участие контент директора крупнейших радиостанций.

Важным итогом сессии стал вывод о том, что сегодня станции и слушатели столкнулись с уникальной ситуацией: теперь на радио можно найти ту музыку, которой нет на стриминговых платформах в силу отзыва композиций западными правообладателями. И это в очередной раз указывает на конкурентоспособность и позитивные перспективы развития всей радиоинсдустрии даже на фоне технологического прогресса.