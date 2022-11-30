Лавров назвал трагической и неожиданной смерть Макея

Трагическая смерть министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея стала для всех неожиданностью. Об этом 30 заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров во время посещения посольства республики в Москве.

«Трагический повод для посещения посольства Республики Беларусь — безвременная, совершенно неожиданная для всех кончина <...> Макея <...> выдающегося дипломата, государственного деятеля, настоящего патриота своей родины и большого, искреннего друга нашей страны», — сказал Лавров после того, как оставил запись в книге соболезнований в память о Макее.

Владимир Макей в начале 2000-х годов работал помощником президента республики, в 2008–2012 годах занимал должность главы администрации президента Белоруссии. С 2012 года был министром иностранных дел страны.

Макей скоропостижно скончался 26 ноября. Ему было 64 года. Церемония прощания прошла в Минске 29 ноября.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в Москве были потрясены сообщением о смерти Макея. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал министра профессионалом высшей пробы и патриотом.

Макея похоронили на Восточном кладбище Минска.