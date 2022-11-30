На «МУЗ-ТВ» запускается «Моя волна»

4 декабря на национальном музыкальном телеканале «МУЗ-ТВ» в коллаборации с «Яндекс Музыкой» стартует новый проект «Моя волна». Впервые на телевидении умная система рекомендаций «Моя волна» составит звёздам персональные подборки с клипами по их тайным музыкальным вкусам и предпочтениям.

В каждом выпуске новый гость – популярный артист вместе с ведущим впервые откроет зрителям «умную» подборку из треков, созданную для него алгоритмом на основе его любимой музыки. И абсолютно точно, что в ней окажутся самые неожиданные композиции, о которых звезды никому не хотели говорить. Артисту придется объяснить лично, почему эти клипы могли оказаться в подборке. И вместе с тем рассказать эксклюзивные факты из жизни, связанные с этими треками и клипами. Только живые эмоции, удивление, интересные подробности, приятная ностальгия и радость открытий.

Распаковывать свои подборки на всю страну будут: Катя IOWA, Артём Качер, Аня Pokrov, LYRIQ, Митя Фомин, Егор Шип и многие другие звёзды. А помогут им в этом ведущий «Битвы поколений» на «МУЗ-ТВ», соавтор «Вечернего Урганта», создатель YouTube-шоу «Студия 69. Поменялись хитами» и «СИНГ СОНГ ШОУ» — Константин Анисимов и обаятельная ведущая программы «PROНовости» — Анжелика Пушнова.

Герои первых выпусков поделились своими эмоциями от участия в новом проекте «МУЗ-ТВ» и «Яндекс Музыки»:

Катя IOWA: «Очень интересный проект, мне понравилось, еще приду! Это была максимально не суфлерная, а живая история. Вспомнилась та музыка, которую я раньше слушала. И, когда тебе ставят трек случайно, то это выходит так радостно и неожиданно. Это дает очень сильные эмоции! Я вспоминала истории из детства, некоторые ещё никому не рассказывала».

Артём Качер: «Музыка — это не только моя работа, это то, чем я живу, она окружает меня постоянно: на съемках, на студии, в машине, дома. Поэтому я действительно оказался на своей волне — в классной компании и окружении классной музыки. Открытием точно стало 100-процентное попадание и новые музыканты, о которых я раньше не слышал, — а это удивительно, потому что я слушаю все новинки музыки. Ждите много топовой музыки, под которую никто не усидит перед экраном. Воспоминаний и неизвестных фактов обо мне. А еще я, кажется, раскрыл там информацию про все свои будущие релизы, которые скоро будут на волнах у всех слушателей, но первыми о них узнаете вы!»

Смотрите с 4 декабря по воскресеньям в 14:00 премьеру «Моя волна» только на телеканале «МУЗ-ТВ».