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Ford выпустил 150-тысячный электрический Mustang Mach-E

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Фото: carbuzz.com
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Компания Ford выпустила 150-тысячный электрический Mustang Mach-E. Учитывая небывалый успех модели, в Ford убеждены, что смогут довести суммарное производство всех электромобилей марки Ford к концу 2023 года до 600 тыс. электрокаров, сообщило 30 ноября издание Carbuzz.

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«Когда мы «поставили» на этот Mustang, мы знали, что у нас будут скептики. Тогда мы не догадывались, насколько популярным станет этот автомобиль. Мне нравится видеть автомобили Mustang Mach-E на дорогах и разговаривать с клиентами, и я вижу их всё больше и больше», — сообщил на мероприятии в честь выхода 150-тысячного электрокара идейный вдохновитель модели Даррен Палмер.

Mustang Mach-E начали производить в 2020 году. За это время около 80% автовладельцев в США поменяли свои автомобили с традиционным двигателем внутреннего сгорания на электрический кроссовер Mustang Mach-E. В Европе этот показатель еще больше, отметили маркетологи Ford.

В компании намерены объявить, что в скором времени Mustang Mach-E появится на рынках Аргентины, Бразилии и Новой Зеландии. Для этих целей на заводе в мексиканском Куаутитлане построили дополнительную сборочную линию и новое подразделение по производству аккумуляторных батарей.

25 ноября стало известно, что российские автодилеры стали ввозить в Россию по параллельному импорту электрокроссовер Mustang Mach-E. Машина укомплектована электромотором мощностью 258 л.с. Силовая установка позволяет электрокару разогнаться до 100 км/ч за 7 с. Электрокроссовер оснащен аккумулятором емкостью 75,7 кВт⋅ч. На одном заряде Mustang Mach-E способен проехать около 420 км. В комплектацию машины входят система удержания в полосе, парктроники, климат-контроль, подогрев передних сидений и рулевого колеса, а также функция настройки яркости подсветки. За электрический кроссовер Mustang российский дилер просит 13 млн рублей.

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