Житель освобожденного российскими войсками села Курдюмовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) пожаловался, что украинские военнослужащие украли у его брата холодильник и стиральную машину, а у других сельчан забрали микроволновку и мотоцикл. Видео с рассказом мужчины опубликовано 30 ноября в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

«Было совершено у брата хищение службами украинских войск, они заехали к нему на дом и жили. После того как они выехали, пропали холодильник и стиральная машинка», — рассказал он.

По его словам, еще у жителей села украли микроволновку и мотоцикл.

Об освобождении поселка Курдюмовка стало известно ранее в среду. Как сообщил врио главы республики Денис Пушилин, в настоящее время там идет зачистка.

По словам мэра Горловки Ивана Приходько, контроль над поселком обеспечивает российским военнослужащим и полный контроль над трассой Горловка – Артемовск.

РФ продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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