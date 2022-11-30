9 декабря в Москве пройдет ежегодная бизнес-конференция «День Бренда»

Бизнес-конференция «День Бренда» посвящена актуальным и инновационным темам в сфере брендинга, маркетинга и рекламы. 9 декабря мероприятие соберет на одной площадке лидеров рынка, чтобы обсудить ключевые итоги уходящего года.

«День Бренда» является важным ежегодным событием для специалистов индустрии рекламы и маркетинга, организатором мероприятия выступает ассоциация производителей фирменных торговых марок «Русбренд» при участии AdIndex, Mediascope и «Национального рекламного альянса».

«Прошедший год можно в полной мере назвать предопределяющим для всего бизнеса в России. Фундаментальные сдвиги произошли и в маркетинговой отрасли. Заложенные в 2022 году парадигмы и правила станут основой для коммуникационных стратегий российских компаний на много лет вперед. Определить эти правила можно только совместными усилиями всей индустрии. Именно поэтому я считаю проведение «Дня Бренда» сегодня особенно важным. Это возможность поставить знак равенства в конце форума всех произошедших в этом году изменений и вместе найти решение, которое приведет бизнес к достойному будущему», — заявил Алексей Поповичев, исполнительный директор «Русбренда».

Ключевая тема «Дня Бренда» — «Итоги года – 2022: новые смыслы индустрии рекламы». Рынок маркетинга и рекламы в России претерпел фундаментальные изменения. На конференции эксперты проведут анализ произошедших событий, наметят основные векторы для развития отрасли в будущем и ответят на важные вопросы отрасли.

Ключевые темы:

Как и благодаря чему индустрия рекламы смогла в кратчайшие сроки перезапустить все бизнеспроцессы.

Чем индустрия маркетинга будет жить в следующем году.

Как быстро теряют свою долю рынка те, кто сегодня молчит.

Как строить брендстратегии в условиях неопределенности, развивать короткие и длинные бренды.

Как наружная реклама восстанавливается после пандемии, справляется ли сегмент с текущими вызовами.

Какие факторы успеха регионального рекламного рынка можно назвать ключевыми.

Где индустрия будет искать точки адаптации и роста дизайна digital будущего.

Чего ожидают девелоперы от агентского сервиса, медиаканалов и технологических платформ.

О чем думают сегодня директора по закупкам на стороне клиента.

Как digital-специалисты в e-commerce и ритейле могут сократить дистанцию между продуктом и кошельком потребителя.

Какие инсайты и тренды станут путеводной нитью в неизведанном будущем.

Спикерами конференции выступит более сотни экспертов рекламного бизнеса, среди которых:

Алексей Толстоган, генеральный директор «Национального рекламного альянса»;

Руслан Тагиев, генеральный директор Mediascope;

Инна Походня, вицепрезидент по маркетингу VK;

Дмитрий Филимошкин, директор по маркетингу ГК «ЭФКО»;

Алексей Бахтеров, президент Media Instinct Group;

Екатерина Веселкова, генеральный директор сейлзхауса «Газпром-медиа»;

Ольга Барская, вицепрезидент по развитию бизнеса OMD OM Group;

Дарья Назаркина, вице-президент по маркетингу «Вкусно — и точка»;

Ирина Зернышко, директор по маркетинговым коммуникациям, медиа и цифровой трансформации Unilever;

Мария Колосова, генеральный директор Group4Media;

Михаил Шкляев, управляющий директор по стратегии Okkam.

Форма для подачи заявки на регистрацию доступна на официальном сайте «Дня Бренда». Принять участие можно после одобрения вашей заявки организаторами, приоритет отдается специалистам компаний, являющихся членами «Русбренда». Оргкомитет может отказать в посещении конференции без объяснения причин.