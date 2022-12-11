День Конституции – 2022: история и традиции праздника

День Конституции РФ ежегодно отмечается по всей стране 12 декабря. Праздник посвящен основному закону. В этом году знаменательная дата приходится на понедельник. История праздника и традиции проведения — в материале «Известий».

День Конституции – 2022: история создания

Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года после всенародного референдума. За представленный проект нормативно-правового акта, определяющего основу российского законодательства, проголосовали 58,43% жителей.

Над документом работали тысячи общественно-политических деятелей в течении 3,5 года. Конституцию за 33 дня до голосования утвердил президент России. На тот момент пост занимал Борис Николаевич Ельцин. Сегодня «экземпляр номер один» в красном кожаном переплете хранится в Кремлевской президентской библиотеке .

Спустя год, в 1994 году, указом президента РФ был создан государственный праздник — День Конституции. Дата назначена на 12 декабря, день проведения референдума. Также на протяжении 12 лет праздник был выходным, но в 2005 году знаменательный день стал рабочим, получив статус памятной даты страны.

Сам основной закон страны претерпел ряд изменений в 2020 году. Поправки были утверждены всероссийским голосованием, поддержали реформу 77,92 % граждан.

День Конституции – 2022: традиция проведения

Ежегодно в государственных учреждениях России проводятся различные торжественные мероприятия и круглые столы. В крупных городах РФ часто организуют концерты с участием звезд эстрады и выступления общественных деятелей, улицы украшают государственной символикой.

В общеобразовательных учреждениях проходят открытые уроки правоведения, школьники рисуют плакаты на патриотические конкурсы. Некоторым ученикам, достигшим 14-летнего возраста, торжественно вручают первые паспорта. Свои двери для учеников открывают музеи и выставки, знакомя подрастающее поколение с историей России и ее Конституции.

Печатные СМИ, радио и телеканалы готовят тематические репортажи, посвященные празднику, демонстрируют исторические кадры и выступления политиков.

3 декабря свой профессиональный праздник отмечали специалисты в области юриспруденции. «Известия» писали об истории и традициях проведения Дня юриста.