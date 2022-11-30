В МИД РФ заявили об исходящей угрозе от Киева в связи с планами о захвате Крыма

Силовые планы Украины в отношении Крыма, которые неоднократно озвучивали власти страны, только подтверждают наличие угроз от Киева. Об этом 30 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что эти угрозы будут устранены.

«Руководство России неоднократно говорило, эти угрозы будут устранены, и задача по защите мирного населения от профашистского киевского режима, и все остальные цели и задачи, сформулированные российским руководством, будут выполнены», — заключила Захарова на брифинге.

Дипломат прокомментировала сообщение британского издания The Economist о том, что Киев планировал проведение операции по захвату Крыма в 2023 году. Такие данные журнал получил от замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны генерал-лейтенанта Михаила Забродского, ранее командующего десантными войсками Украины.

«Откровения Забродского убедительно свидетельствуют о том, что киевский режим серьезно готовился к масштабному наступлению весной 2022 года. Ну, если к 2023-му они должны были всë освободить, вот, пожалуйста. Или что, опять что-то не так поняли? Не так перевели? Надо же тогда определяться представителям киевского режима, что они говорят и как они говорят», — заметила она.

С российской же стороны, указала представитель МИДа, всё логично тогда выстраивается в одну цепочку, о чем в РФ уже неоднократно говорили и раньше.

«Всё это лишний раз подтверждает наличие реальных угроз безопасности нашей страны, да и региона в целом, и абсолютную оправданность тех действий, которые предпринимались для защиты безопасности и людей, которые проживали в этом регионе», — заключила Захарова.

Ранее, 27 ноября, The Economist сообщил, что Забродский подтвердил подготовку операции по захвату Крыма к 2023 году. Конкретных сроков начала наступательной операции экс-военачальник не сообщил. По его словам, Вооруженным силам Украины (ВСУ) перед этим «нужно выиграть много сражений».

29 ноября советник главы республики по информационной политике Олег Крючков прокомментировал заявление постоянного представителя президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Тамилы Ташевой, сообщившей украинским журналистам, что киевский режим рассматривает вариант выдворения граждан РФ с полуострова якобы после установления контроля над регионом. Крючков указал, что подобные намерения в отношении россиян являются чушью.

28 ноября старший редактор The American Conservative Род Дреер выразил мнение, что Киев должен прекратить призывы к «возвращению» Крыма под контроль Украины и пойти на переговоры для разрешения конфликта. Журналист сравнил призывы Киева и Варшавы к захвату Крыма со стремлением американцев развязать войну в Ираке.

26 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что линию Киева на то, чтобы «забрать» Крым, постигнет неудача. По его словам, Зеленский забывает историю полуострова.

19 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Крым является неотъемлемой частью России. Он подчеркнул, что претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.