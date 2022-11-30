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Европейцы раскритиковали главу ЕК за удаление слов о потерях ВСУ

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Фото: Global Look Press/Serhii Hudak
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Жители Европы раскритиковали в Twitter главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен после того, как из опубликованного ей видеообращения и письменного заявления был вырезан фрагмент с информацией о 100 тыс. погибших бойцах Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции (СВО).

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«Вам нужно прояснить эту цифру, а не вырезать ее из видео, людям теперь интересно», — заявил Flyin’Fella.

«Почему вы удалили твит?» — поинтересовался Swamp Ghost.

«Вы можете объяснить информацию о потерях Украины? Если это было сказано случайно, пожалуйста, проясните», — написал Liodororchid.

«Ты его удалила! Позор!» — возмутился Gabriel Tm.

«Еврокомиссия удалила оригинальное видео с YouTube, вау», — с иронией отметил stevante.

«У нас тут есть оригинальное видео, то, которое ты удалила», — заявил Julio.

Ранее, 30 ноября, СМИ обратили внимание на то, что из видеообращения главы ЕК пропала часть о потерях украинских военных во время спецоперации. До этого фон дер Ляйен заявила, что с начала специальной военной операции погибли свыше 100 тыс. украинских военных.

Позже ЕК подтвердила факт того, что из видеообращения и заявления фон дер Ляйен был вырезан соответствующий фрагмент. Там отметили, что такое решение принято в связи с «неточностью цифр».

В этот же день советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что украинские войска совершенно не берегут живую силу. По его мнению, Киев в этих боях «просто утилизирует» наиболее деятельную часть населения.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов в регионе со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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