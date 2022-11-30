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Снос мемориала советским воинам начался на Антакальнисском кладбище Вильнюса

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Фото: сайт городского совета Вильнюса
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В Вильнюсе начали демонтировать мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в Литве военное захоронение. Об этом в среду, 30 ноября, сообщил портал LRT («Литовское радио и телевидение»).

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«На Антакальнисском кладбище в Вильнюсе начаты работы по сносу советских стел, которые были отложены после того, как Комитет по правам человека ООН заявил, что помещает памятник под временную защиту, пока Комитету не предоставят разъяснения», — заявили в эфире радио.

В передаче отметили, что полностью снести скульптуры планируют за 20 дней. При этом первые пять дней будут вестись подготовительные работы, подъезд и установка демонтажной техники.

Решение о сносе шести стел, изображающих солдат разных родов войск, городские власти приняли в июне. Провести демонтаж планировалось до 1 ноября.

Позднее, в октябре, было принято решение отложить демонтаж мемориала из-за получения Комитетом по правам человека ООН несоответствующей реальности информации относительно этого памятника.

28 октября в городе Раудона в Литве демонтировали памятник на захоронении советских воинов Великой Отечественной войны. Отмечалось, что при сносе была убрана только скульптура, изображавшая солдата с автоматом и знаменем в руках.

В настоящее время страны Прибалтики и Европы продолжают демонтаж памятников и монументов времен СССР. Так, в Латвии 25 августа завершился снос памятника освободителям Риги, который начался 23 августа.

21 июля сообщалось, что в Эстонии до конца года планируют избавиться от всех памятников солдатам, погибшим в ходе Великой Отечественной войны.

В июне правительство Литвы опубликовало разработанную департаментом культурного наследия страны инструкцию по «правильному» сносу советских памятников. При подготовке к демонтажу памятников администрациям, в частности, рекомендуется оценить, могут ли они быть приняты на хранение или экспонироваться в муниципальных музеях или других специально отведенных местах.

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