Эксперт по недвижимости оценила идею создания единого реестра риелторов в России

Инициатива по созданию единого реестра риелторов полезна. Лицензирование станет хорошим шагом в развитии риелторской деятельности, рассказала «Известиям» 30 ноября эксперт по недвижимости, основатель АН «Тренд Хаус» Ксения Аверс.

Ранее в этот день телеканал RT сообщил, что депутат Госдумы Иван Сухарев подготовил проект закона, согласно которому предлагается выделить правовое регулирование этой деятельности в отдельный закон, в соответствии с которым будет создан единый государственный реестр агентов по работе с недвижимостью, определен орган госвласти для регулирования риелторской деятельности, введена система обязательного страхования сделок с недвижимостью и др.

«Несколько лет назад данная инициатива уже имела место быть. До пандемии, наверное, именно из-за нее всё и забылось на несколько лет», — отметила Аверс.

По ее словам, Россия — это единственная цивилизованная страна, где нет такой профессии, как риелтор. Например, в вузах не обучают такой специальности. Как она добавила, в РФ агенты по недвижимости совмещают обязанности трех профессионалов — юриста (человека, который разбирается в сделках), менеджера по продажам и часто еще технического специалиста (проводит осмотр технического состояния объектов, правильности перепланировок и т.д.).

«В основном в нашей стране риелторы — это самоучки. Не хватает также юридической практики. Самое безопасное — проводить сделки через нотариуса, но это дорого. Я считаю, что рано или поздно деятельность риелторов, агентов, брокеров и т.д. будет разделена, сейчас риелтор — «человек-хор»», — подчеркнула она.

Как объяснила Аверс, во многих странах эти обязанности четко разделены: агент показывает объекты, общается с клиентом, в то время как брокер занимается самой сделкой, юридической чистотой и др. В России же это пока внедряется только в отдельных компаниях.

«Полагаю, что в перспективе мы дойдем и до лицензирования деятельности, для лицензии нужен будет не только опыт, но и соответствующий диплом. Это огромный рынок и обучения, и сборов (риелторы будут платить за свои лицензии)», — считает эксперт.

Также она выразила мнение, что система обязательного страхования сделок не будет работать, и в результате получатся просто сборы. В пример она привела саморегулируемые организации в строительстве, где для потребителя кроме цены ничего не поменялось.

«Для рынка данная инициатива однозначно нужна и полезна. Очень развито мошенничество в сфере недвижимости, хамство, проблемы с документами. Сейчас наш рынок в какой-то степени «дикий», и лицензирование станет хорошим шагом в развитии», — заключила Аверс.

Ранее, 14 августа, сообщалось о росте жертв черных риелторов в России. Как следует из данных МВД, ежегодно обману подвергаются 7–8 тыс. человек. За первое полугодие 2022 года было выявлено почти 5 тыс. таких преступлений, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2021-го.