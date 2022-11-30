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Столтенберг призвал снизить зависимость НАТО от авторитарных режимов

Столтенберг: следует переоценить зависимость НАТО от авторитарных режимов, в том числе Китая
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Фото: Global Look Press/Massimo Di Vita
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Страны-участницы НАТО намерены снизить свою зависимость от Китая и других авторитарных режимов, заявил 30 ноября генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе саммита в Бухаресте.

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«Сегодня министры рассмотрели амбициозное военное развитие Китая, его технологический рывок и растущую гибридную и кибернетическую активность. Конфликт на Украине должен вести к переоценке зависимости НАТО от авторитарных режимов, не в последнюю очередь — Китая, с точки зрения логистических цепочек, технологий и инфраструктуры», — отметил он.

Столтенберг подчеркнул, что, несмотря на продолжение торговых взаимоотношений с Китаем, странам НАТО следует снижать свои уязвимости и управлять рисками.

«Мы, конечно, продолжим торговать и экономически взаимодействовать с Китаем, но мы должны быть осведомлены о наших зависимостях, снижать наши уязвимости и управлять рисками», — резюмировал генсек альянса.

Ранее 30 ноября глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил о том, что Венгрия выступает против того, чтобы Североатлантический альянс становился антикитайским блоком. По его словам, пример Будапешта доказывает, что сотрудничество с КНР на основе взаимного уважения и взаимной выгоды действительно возможно.

В середине ноября председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что блоковое противостояние способно лишь помешать мировому прогрессу. По его словам, необходимо содействовать более стойкому глобальному развитию.

В НАТО, в свою очередь, считают поведение Китая системным вызовом для своей безопасности. В частности, об этом было заявлено на саммите альянса 14 июня в Брюсселе. Отмечалось, что КНР быстро расширяет свой ядерный арсенал и не следует принципам прозрачности в реализации военной модернизации, сотрудничает с Россией в военной сфере.

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