Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы КНР Цзян Цзэминя

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования лидеру КНР Си Цзиньпину в связи со смертью экс-председателя КНР Цзян Цзэминя. Текст отправленной в КНР телеграммы опубликован на сайте Кремля в среду, 30 ноября.

Ранее в среду стало известно, что бывший председатель КНР, экс-генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая и председатель Центрального военного совета Цзян Цзэминь умер в возрасте 96 лет в Шанхае.

«Уважаемый господин председатель, примите глубокие соболезнования по поводу кончины бывшего председателя Китайской Народной Республики и генерального секретаря ЦК КПК Цзян Цзэминя», — отметил Путин.

Российский лидер отметил, что с именем этого государственного деятеля неразрывно связан важный период новейшей истории Китая, ознаменованный большими достижениями в экономическом и социальном развитии, а также упрочением позиций страны на международной арене.

Цзян Цзэминь занимал пост генсека ЦК КПК с 1989 по 2002 год и был председателем КНР с 1993 по 2003 год.

16 июля 2001 года Путин и Цзян Цзэминь подписали российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, ставший важной вехой в развитии российско-китайских отношений.

В телеграмме с соболезнованиями Путин среди прочего отметил, что этот договор «заложил основу для качественного наращивания всего комплекса двусторонних связей» между Россией и Китаем.