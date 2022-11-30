Еврокомиссия подтвердила удаление информации о 100 тыс. погибших в ВСУ

Европейская комиссия (ЕК) действительно удалила информацию о 100 тыс. погибших украинских военных из опубликованного видеообращения и письменного заявления главы организации Урсулы фон дер Ляйен. Это подтвердила представитель ЕК Дана Спинант в своем аккаунте в Twitter в среду, 30 ноября.

Она заявила, что фрагмент был удален, поскольку была допущена «неточность» при подготовке данного заявления.

«Использовалась оценка из внешних источников, которая относится ко всем потерям, то есть как к убитым, так и к раненым», — написала она.

Ранее в среду ряд СМИ сообщил, что из видеообращения главы ЕК, опубликованного в аккаунте фон дер Ляйен в Twitter пропали слова о потерях украинских военных. В обращении она, в частности, говорит о переоценке ущерба, который понесла украинская сторона в ходе боевых действий, а также о том, что с начала специальной военной операции погибло свыше 100 тыс. украинских военных и более 20 тыс. гражданских лиц.

В тот же день советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что украинские войска совершенно не берегут живую силу. По его мнению, украинская сторона в этих боях «просто утилизирует» наиболее деятельную часть населения.

Ранее, еще в начале сентября, генерал вооруженных сил Украины (ВСУ), бывший первый заместитель командующего сил специальных операций армии Сергей Кривонос заявил, что Киев потерял убитыми в спецоперации сотни тысяч человек.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Москве тогда пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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