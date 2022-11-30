Реклама
Прямой эфир
Мир
В Великобритании создали энциклопедию редких и исчезающих звуков
Общество
Суд продлил домашний арест наркологу Брюну
Мир
В США отменили казнь осужденного после трех неудачных попыток
Мир
В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв
Мир
Блинкен назвал поддержку Украины единственным путем для приближения мира
Авто
Ford выпустил 150-тысячный электрический Mustang Mach-E
Пресс-релизы
В Москве прошла Международная конференция «Радио в глобальной медиаконкуренции»
Мир
Блинкен рассказал о $40 млрд военной помощи для Украины со стороны НАТО
Пресс-релизы
Октябрь принес газете «Известия» лидерство среди СМИ
Мир
Приготовление французского багета внесено в список наследия ЮНЕСКО
Пресс-релизы
На «МУЗ-ТВ» запускается «Моя волна»
Пресс-релизы
9 декабря в Москве пройдет ежегодная бизнес-конференция «День Бренда»

Еврокомиссия подтвердила удаление информации о 100 тыс. погибших в ВСУ

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейская комиссия (ЕК) действительно удалила информацию о 100 тыс. погибших украинских военных из опубликованного видеообращения и письменного заявления главы организации Урсулы фон дер Ляйен. Это подтвердила представитель ЕК Дана Спинант в своем аккаунте в Twitter в среду, 30 ноября.

Пункт поражения: союзные силы взломали оборону ВСУ под Угледаром
Теперь перед киевским командованием стоит непростой выбор

Она заявила, что фрагмент был удален, поскольку была допущена «неточность» при подготовке данного заявления.

«Использовалась оценка из внешних источников, которая относится ко всем потерям, то есть как к убитым, так и к раненым», — написала она.

Ранее в среду ряд СМИ сообщил, что из видеообращения главы ЕК, опубликованного в аккаунте фон дер Ляйен в Twitter пропали слова о потерях украинских военных. В обращении она, в частности, говорит о переоценке ущерба, который понесла украинская сторона в ходе боевых действий, а также о том, что с начала специальной военной операции погибло свыше 100 тыс. украинских военных и более 20 тыс. гражданских лиц.

В тот же день советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что украинские войска совершенно не берегут живую силу. По его мнению, украинская сторона в этих боях «просто утилизирует» наиболее деятельную часть населения.

Ранее, еще в начале сентября, генерал вооруженных сил Украины (ВСУ), бывший первый заместитель командующего сил специальных операций армии Сергей Кривонос заявил, что Киев потерял убитыми в спецоперации сотни тысяч человек.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Москве тогда пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022