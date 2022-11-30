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Инфекционист высказался о преобладании свиного гриппа в России

Инфекционист Малышев не нашел ничего необычного в преобладании свиного гриппа в России
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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В том, что в России преобладает свиной грипп, нет ничего необычного. Такое мнение врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев высказал в среду, 30 ноября.

Снова не здорово: чем может быть опасен свиной грипп
Роспотребнадзор предупредил об активности вируса A (H1N1), который вызвал пандемию в 2009 году

Ранее в этот день пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что специалисты зафиксировали свиной грипп в 55 российских регионах. Он преобладает среди выявленных вариантов вируса гриппа, отметили в ведомстве.

«Уже было, что свиной грипп преобладал, и сейчас то же самое. Тут нет ничего странного, обычно так и бывает, какой-то грипп чаще всего ведет заболеваемость», — объяснил инфекционист в беседе с Lenta.Ru.

При этом Малышев предупредил, что некоторых случаях, когда у лиц имеются различные фоновые заболевания, свиной грипп может протекать тяжело, поэтому надо вакцинироваться, пока есть такая возможность.

При этом медик уточнил, что обычно при свином гриппе не наблюдается каких-то отличительных симптомов. Они такие же, как при другом гриппе и целом ряде других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), таких как боль в мышцах и суставах, головная боль, интоксикация, тошнота, рвота, плохой аппетит, а также температура, кашель и насморк.

Инфекционист добавил, что при гриппе, как правило, интоксикация идет на первом месте.

В середине ноября Роспотребнадзор предупредил о нарастании в РФ активности трех опасных вариантов вируса гриппа.

Речь идет о таких вариантах, как A(H1N1) 2009, A(H3N2) и B. Специалисты подчеркнули, что уберечься от заражения поможет своевременная вакцинация.

21 ноября врач-инфекционист «СМ-Клиники» Наталья Очинская предупредила о серьезности заболевания свиным гриппом. Особую опасность он представляет для детей и пожилых. При первых признаках этого острого респираторного заболевания необходимо обратиться к врачу. При этом симптомы свиного гриппа и коронавируса очень сложно отличить.

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