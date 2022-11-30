Жительница Кузбасса получила 22 года колонии за поджог дома, где погибли трое человек. Об этом в среду, 30 ноября, сообщает пресс-служба СУ СК по кемеровской области.

По данным следствия, жительница Кузбасса подожгла частный дом в сентябре 2019 года. После тушения на месте пожара были обнаружены тела 40-летнего мужчины и 28-летней женщины, еще одна женщина 55 лет была госпитализирована и погибла впоследствии.

Поджигательница признала свою вину и рассказала, что много лет испытывала чувство обиды к своей матери. Находясь в алкогольном опьянении, она решила припугнуть родственников и подожгла шторы на выходе из дома. Как пояснили в ведомстве, при этом обвиняемая знала, что младшая сестра ввиду болезни самостоятельно не передвигается.

«Приговором суда женщине назначено наказание в виде 22 лет 2 месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

В июне мужчина поджег храм Святителя Василия Великого в Санкт-Петербурге. После конфликта с супругой, которая работает в храме, житель поселка Парголово вылил канистру бензина в церкви и поджег здание. Полицейские задержали его к вечеру.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждение имущества.