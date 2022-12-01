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Аналитики назвали города России с самым высоким «индексом шопоголика»

«СберМаркетинг»: Москва возглавила рейтинг городов с самым высоким «индексом шопоголика»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Москва с большим отрывом возглавила рейтинг городов, жители которых больше всего интересовались и обсуждали распродажи на «черную пятницу». Москвичи опубликовали более 84 тыс. постов в соцсетях и мессенджерах. К такому выводу пришли аналитики системы мониторинга соцмедиа и СМИ «Медиалогия» и «СберМаркетинга», проанализировав почти один млн постов россиян за третью и четвертую недели ноября. С результатами 1 декабря ознакомились «Известия».

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На втором месте оказался Санкт-Петербург с результатом 37 тыс. сообщений. Замкнула тройку лидеров Челябинская область с показателем 28,5 тыс. постов. На четвертом месте Свердловская область — 14,3 тыс. публикаций. В пятерку лидеров также вошел Краснодарский край (12 тыс. постов).

Далее идут области: Калининградская (11,7 тыс.), Московская (11,4 тыс.), Нижегородская (11,1 тыс.), Самарская (10,9 тыс.). На десятом месте Пермский край. Жители этого региона сделали 10,6 тыс. постов про «черную пятницу».

С каждым годом у россиян растет популярность распродаж по случаю «черной пятницы». По данным исследовательской компании Mediascope, 72% россиян ждут распродаж и ищут специальные предложения. Аналитики «СберМаркетинга» проанализировали число поисковых запросов и выяснили, что за 11 месяцев 2022 года россияне искали информацию о распродажах порядка 26 млн раз. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пик запросов обычно приходится на начало распродаж.

Как отметила директор по маркетингу «СберМаркетинга» Анна Тупикина, с 2021 года все крупнейшие компании в сфере ритейла начали активно вкладывать рекламные бюджеты в продвижение своих онлайн-магазинов и сервисов доставки. Онлайн-шопинг стал привычным делом для подавляющего большинства россиян.

«Ритейлеры и маркетплейсы в условиях конкуренции продолжают развивать собственные торговые марки и наращивать медиаинвестиции. В 2022 году интернет-магазины и маркетплейсы сделали основную ставку на ТВ-рекламу. Ее доля составила 49% от общего объема медиаинвестиций. На втором месте региональное ТВ — 18%, а на третьем — диджитал с долей в 11%. Остальные затраты распределились между спонсорской ТВ-рекламой, радио, прессой и наружкой», — добавила эксперт.

Ранее, 28 ноября, в Ассоциации компаний интернет-торговли рассказали «Известиям», что продажи онлайн-розницы в «черную пятницу» подскочили в полтора-два раза. Эксперты отметили, что этот канал реализации товаров стал основным в этом году. В топ покупок попали электроника и бытовая техника, в частности телевизоры и умные колонки, а также стиральные машины.

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