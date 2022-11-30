Посольство раскритиковало призыв Латвии разрешить Украине атаковать аэродромы РФ

Посольство России в Латвии назвало подстрекательством к широкомасштабной войне призыв латвийского министра иностранных дел Эдгарса Ринкевичса разрешить Киеву атаковать военные объекты на территории России. Комментарий был опубликован в Telegram-канале диппредставительства 30 ноября.

Там отметили, что профессиональный долг любого работника дипломатической службы — не раздувать «огонь войны», а напротив, способствовать поиску мирных решений урегулирования конфликтов. Однако вместо этого от Ринкевичса прозвучали призывы «не бояться эскалации» и «разрешить украинцам использовать оружие для поражения военных объектов на территории России».

«Что это, если не подстрекательство к развязыванию широкомасштабной войны?!» — задались вопросом в посольстве.

Судя по всему, у Ринкевичса свои, «весьма своеобразные», представления о сущности и задачах дипломатии, подчеркнули российские дипломаты.

«Своим «разрешить» министр лишний раз подтвердил марионеточную сущность киевского режима, который не смеет и шага ступить без отмашки со стороны западных покровителей», — обратили внимание в посольстве.

Накануне Ринкевичс призвал разрешить Киеву атаковать аэродромы, откуда Россия наносит удары по критической инфраструктуре Украины. При это он отметил, что союзники не должны при этом бояться эскалации конфликта.

В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал поставки оружия Киеву якобы единственным путем к миру. Для альянса, по его словам, долгосрочный мир на Украине возможен, только «если Россия не добьется победы».

Также генсек НАТО заявил, что Украине был нанесен колоссальный урон российскими ракетными ударами. Альянс уже поставил Киеву запчасти и электрогенераторы, чтобы бороться с последствиями ударов по инфраструктуре, напомнил он.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 28 ноября попросил у Запада ракеты дальностью 800 км. По его словам, они якобы позволят Киеву решить энергетические проблемы.

Еще в мае заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что в случае атаки российских городов Вооруженные силы России нанесут ответные удары по пунктам принятия решений.

ВС РФ начали наносить массированные удары по объектам военного управления и энергетической инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности атаку на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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