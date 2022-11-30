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Мэр Харькова призвал составить четкие графики отключения света в городе

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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Мэр Харькова Игорь Терехов пожаловался на отсутствие четкого графика отключения света в условиях сложнейшей энергетической ситуации. Об этом он написал в среду, 30 ноября, в обращении к главе областной военной администрации Олегу Синегубову и исполняющему обязанности директора АО «Харьковоблэнерго» Константину Логвиненко.

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По его словам, город экономит электричество на всем. Терехов указал на то, что не работает уличное освещение, сокращено его потребление на всех коммунальных предприятиях, рынках, магазинах, заправках. Кроме того, увеличены интервалы движения электротранспорта, добавил он.

«В дополнение к этому в городе введены веерные отключения, необходимость которых абсолютно понятна. Но! До сих пор нет четкого графика, по которому в домах харьковчан отключают свет, при этом сами отключения могут длиться по 12 часов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Градоначальник призвал руководство «Харьковоблэнерго» составить четкие графики отключений электричества по каждому району и дому, опубликовать их на сайте и в средствах массовой информации, а также найти возможность значительно сократить время отключений.

Накануне, 29 ноября, воздушная тревога была объявлена в Харьковской, а также в Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Полтавской областях и на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Ранее в тот день сирены звучали на всей территории Украины.

До этого, 23 ноября, российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, сообщал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он отметил, что цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены.

Тогда же Терехов сообщил, что в Харькове из-за отключения света прекратил работу электротранспорт.

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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