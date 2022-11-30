Экономист связал энергокризис в Европе с амбициями США

Экономическое и энергетическое сотрудничество России и Европы всегда казалось естественным, особенно после перестройки. Для стран Евросоюза было разумно полагаться на Москву в вопросе энергоснабжения, создавать единый рынок газа и нефти. Только амбиции США смогли вывести эту налаженную систему из равновесия. Такое мнение экономист Михаил Беляев высказал в среду, 30 ноября.

По словам эксперта, проблема состоит в том, что у Европы, за исключением Великобритании, Голландии и Норвегии, практически нет внутренних энергоресурсов.

«К сожалению, для полноценного энергоснабжения этого недостаточно. Вторая проблема в том, что страны взяли курс на зеленые технологии и вывели из строя угольные шахты, хотя их и так не много. Также были фобии насчет АЭС, в этом отношении продвинулась только Франция», — сказал экономист в разговоре с Lenta.Ru.

Беляев отметил, что определенный дефицит энергоносителей в Европе был всегда. Когда же в России началась перестройка, оказалось, что партнерство с этой страной выгодно и естественно, как и создание общего нефтегазового рынка.

«Но в последние годы США пытаются поставить Россию в затруднительное положение с помощью санкций, равновесие, которое сложилось на энергетическом рынке, уничтожено. Политические амбиции Вашингтона привели к тому, что страны Европы вынуждены действовать под его диктовку, закупая более дорогие энергоносители, чем раньше», — сказал экономист, добавив, что это сказывается как на инфляции, так и на всех остальных сторонах экономики.

Накануне обозреватель Bloomberg Джек Виттельс написал, что санкции против российского дизельного топлива станут большой проблемой для Европы. Он отметил, что Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком дизеля в регионе.

28 ноября агентство предсказало зависимость Запада от Азии без топлива из России. В СМИ подчеркнули, что в условиях отказа стран Европы и США от российских нефтепродуктов создается риск углубления их зависимости от Китая и Кувейта.

Ранее, 9 ноября, обозреватель Bloomberg Джек Уиттлс высказал мнение о том, что в ближайшие месяцы Евросоюз испытает острый дефицит дизельного топлива. По его словам, в скором времени запасы дизеля на северо-западе Европы достигнут минимума за последние 12 лет из-за решения ряда стран отказаться от российского топлива.

В конце октября японское издание Nihon Keizai написало, что США расширили экспорт энергоресурсов, чтобы компенсировать поставки российской нефти, которой лишились государства Европы. Однако в стране возникла нехватка дизельного топлива, которая усугубила инфляцию. По мнению автора статьи, из-за этого Вашингтон может ограничить экспорт нефтепродуктов, что ударит по экономике Евросоюза.

В конце сентября испанская газета El Pais сообщила, что из-за нефтяного эмбарго Евросоюз (ЕС) может остаться без незаменимого в нынешних условиях дизельного топлива из России.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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