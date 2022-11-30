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Совфед одобрил закон о прожиточном минимуме в размере 14 375 рублей

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Совет Федерации (СФ) на пленарном заседании в среду, 30 ноября, одобрил закон, по которому в России в 2023 году устанавливается прожиточный минимум в размере 14 375 рублей.

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Закон, текст которого опубликован на сайте СФ, также устанавливает величину прожиточного минимума для трудоспособного населения в размере 15 669 рублей, пенсионеров в размере 12 363 рублей и для детей — в размере 13 944 рублей.

Отмечается, что повышение составляет около 3,3% по сравнению с 1 июня 2022 года.

Ранее, 26 октября, Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2023–2025 годы, в который было заложено повышение зарплат работникам бюджетной сферы, увеличение МРОТ до 16 242 рублей и прожиточного минимума.

Тогда же в Минтруде сообщили, что в январе прожиточный минимум вырастет на 3,3%, а всего за 2023 год его проиндексируют на 13,6% — это выше, чем прогнозируемый уровень инфляции. К концу года работающим россиянам прибавят 1876 рублей, пенсионерам — 1481 рубль, а на детей прибавка составит 1670 рублей.

Отмечалось, что индексация коснется не менее 22 млн россиян, в том числе с учетом граждан присоединившихся ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Вслед за прожиточным минимумом планируется увеличить пособия и пенсии.

До 2021 года прожиточный минимум определялся стоимостью условной потребительской корзины. Однако с прошлого года этот показатель рассчитывается с опорой на медианную заработную плату в России. Медианная зарплата — среднестатистическая величина, относительно которой у половины россиян зарплата выше, у другой половины — ниже. Ее рассчитывают органы статистики на основе отчетов Пенсионного фонда России без учета неофициальных доходов.

Прожиточный минимум рассчитывают на общероссийском и региональном уровнях для детей, пенсионеров и работающих людей. В разных субъектах России цифра меняется в зависимости от коэффициента региональной дифференциации. На 2023 год региональные коэффициенты объявят до 1 декабря.

На основе прожиточного минимума рассчитывают другие соцвыплаты. Его рост увеличивает размеры пособий и пенсионные начисления.

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