Эстония получит от Евросоюза (ЕС) еще €21 млн в качестве компенсации за оказанную военную помощь Украине. Об этом сообщил 30 ноября представитель министерства обороны страны Томас Мелл.

Он отметил, что эта сумма будет идти в дополнение к €135 млн, решение о выделении которых ЕС было принято ранее.

«Европейский союз одобрил выделение в рамках Европейского фонда мира шести пакетов помощи для военной поддержки Украины на общую сумму €3,1 млрд, последний из них — 17 октября. По состоянию на текущий момент Эстонии будет возвращено €156 млн», — цитирует его эстонское издание ERR.

Мелл отметил, что эта сумма покроет около половины стоимости военной помощи, оказанной Эстонией Украине. Сами средства будут выделены из Фонда мира ЕС.

Ранее в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать фонд из замороженных российских активов для выделения помощи Украине. Она отметила, что всего заблокировано €300 млрд резервов Центробанка РФ и €19 млрд частных средств российских бизнесменов. Для легализации этих операций Евросоюз намерен создать международный суд против России и заручиться с этой целью поддержкой ООН.

14 октября газета Politico сообщила, что ЕС не в состоянии покрыть все затраты стран-членов, оказывающих военную помощь Украине. Изначально предполагалось, что за счет специально созданного фонда страны ЕС смогут покрыть 85% своих расходов на вооружение, переданное Украине.

Для этого фонд даже был увеличен с €500 млн до €1,5 млрд, однако заявок поступило так много, что по итогу Брюсселю удастся только 46% расходов, отмечает издание.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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