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В СФ не исключили ошибку при переводе слов папы римского о жестокости чеченцев

Сенатор Цеков: слова папы римского о жестокости чеченцев и бурятов могли быть ошибкой при переводе
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Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
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Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков 30 ноября в беседе с «Известиями» не исключил ошибку при переводе слов папы римского Франциска о якобы жестокости чеченцев и бурятов.

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«Хочу отметить, что папа римский последние годы демонстрирует уважение к России, к российскому народу, правильные оценки делает на события, которые происходят у нас и в мире. Поэтому его выражение, надеюсь, было сделано с неправильностью перевода. Возможно, он где-то не совсем четко высказался», — сказал сенатор.

Ранее понтифик в интервью американским СМИ назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине».

Затем дипломатический источник в папском городе-государстве сообщил ТАСС, что Ватикан ценит добрые отношения с РФ и надеется на продолжение курса на их развитие. По словам источника, в Ватикане «никак не хотели обидеть народы России». Собеседник агентства пообещал перепроверить перевод слов папы римского.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, заявил, что чеченцы руководствуются религией, поэтому «не начинают бой без предложения мира». Также он указал, что про их отношение к пленным могут рассказать сами украинские боевики. Кадыров обратил внимание, что в рядах бойцов «нет ни одного алкоголика или наркомана», а каждый из них глубоко религиозен.

Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев выразил решительный протест дипслужбе Ватикана после слов папы римского Франциска.

Комментируя высказывание понтифика, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что оно демонстрируют не просто русофобию, но и запредельное извращение истины. Она напомнила, что два десятка лет назад звучали слова, что славяне «мучают народы Кавказа». Теперь звучат обратные заявления, обратила внимание дипломат.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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