Глава ЕК фон дер Ляйен предложила создать структуру для управления российскими активами

Глава Еврокомиссии (ЕК) предложила создать специальную структуру для управления замороженными российскими активами. Соответствующую инициативу она озвучила в видеообращении, которое опубликовала 30 ноября в Twitter.

Она указала, что западные страны с начала российской специальной военной операции заблокировали порядка €300 млрд резервов Центробанка и €19 млрд частных средств.

Эти деньги, по мнению фон дер Ляйен, можно было бы направить на поддержку украинской стороны. Согласно последним данным ЕК, ущерб, который понесла Украина во время боевых действий, оценивается в €600 млрд.

«После того как санкции будут сняты, эти средства могут быть использованы для того, чтобы Россия полностью компенсировала причиненный Украине ущерб. Мы работаем над международным соглашением с нашими партнерами, чтобы сделать это возможным», — добавила фон дер Ляйен.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Европейская комиссия пытается украсть российские активы, предлагая организовать на их основе фонд для помощи Украине.

В конце октября еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс указал, что замороженные российские резервы можно сохранять в качестве гарантии участия России в восстановлении Украины.

Ряд стран ввели новые санкции против России и заморозили активы государства в ответ на проводимую Россией с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса.