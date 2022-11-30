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Врач-диетолог назвала самый полезный ужин

Врач-диетолог Евдокимова назвала лучшим ужином тушеные овощи с мясом, птицей или рыбой
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Правильное сочетание белка и термически обработанные овощи — это идеальный ужин для человека. Об этом 29 ноября заявила эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина», член Российской ассоциации эндокринологов Елена Евдокимова.

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«Это термически обработанные овощи плюс кусочек мяса, рыбы или птицы, приготовленный на пару или в тушеном виде. Овощи нужно обрабатывать термически, чтобы организм в ночное время не тратил слишком много энергии на переваривание», – сообщила врач в беседе «Газета.Ru».

Евдокимова отметила, что в качестве альтернативы на ужин можно съесть омлет с тушеными овощами. Также она предостерегла от употребления свежих салатов по вечерам, так как из-за этого во время сна возрастает нагрузка на желудочно-кишечный тракт.

27 ноября врач-гастроэнтеролог Азамат Габуев сообщил, что бананы, киви и грейпфруты могут быть полезны для здоровья, если включить их в свой утренний рацион. Он подчеркнул, что бананы дают ощущение сытости. По словам врача, они способствуют выводу лишней жидкости из организма и уменьшению отеков.

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