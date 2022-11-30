Порядка 100 млн рублей направят на уличное освещение в Петрозаводске

В Петрозаводске в 2023 году планируют направить 100 млн рублей на уличное освещение. Об этом замглавы города Юлия Мизинкова рассказала на планерке в горадминистрации.

По ее словам, перечень территорий, где в следующем году впервые появится освещение, уже составлен. Пока что список предварительный и может быть скорректирован.

Как уточняет ИА «Карелinform», фонари планируется установить в Зарецком и Побережном парках, на Семейной аллее, в Ключевском сквере, в парке Лесной ключ и на других объектах.

1 ноября сообщалось, что в Петрозаводске возобновили ремонт автовокзала. Однако теперь строительство будет вести другая компания.