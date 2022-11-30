Порядка 2 тыс. км автозимников открыли в Якутии

Больше 10 тыс. км автозимников планируют открыть в Якутии в сезон-2022/23 года. Порядка 2 тыс. км проездов уже открыли для транспорта.

1 декабря планируется открытие четырех ледовых переправ через реку Вилюй, а также переправы через Алдан. Грузоподъемность переправ составит до 4 т, сообщает ИА YakutiaMedia. Переправа на дороге «Колыма» через реку Лена откроется 5 января с грузоподъемностью до 10 т.

На переправе между Якутском и Нижним Бестяхом ведется трассировка на основном русле реки. 10 декабря будет открыт проезд через реку Лену на участке 11-го км автодороги Умнас — Хатассы — 1154-й км автодороги «Лена». Первоначальная грузоподъемность составит до 3 т, к 28 декабря грузоподъемность увеличат до 30 т.

20 декабря планируется открытие грунтового автозимника между селом Таас-Юрях и поселком Верхнемарково (Иркутская область).

Ранее в этот день сообщалось о запуске второй ледовой переправы в Амурской области. Автозимник соединяет поселки Экимчан и Златоустовск в Селемджинском районе.