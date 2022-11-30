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Число пострадавших при пожаре на пермской ТЭЦ увеличилось до шести

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Фото: соцсети
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До шести человек увеличилось число пострадавших при пожаре на пермской ТЭЦ-9. Об этом в среду, 30 ноября, заявили в краевом минздраве.

«На месте пожара к бригаде скорой медпомощи обратились за медицинской помощью еще три мужчины», — сообщили в ведомстве «РИА Новости».

Отмечается, что их состояние удовлетворительное, от госпитализации пострадавшие отказались.

Ранее сообщалось о трех пострадавших, один из которых впоследствии скончался.

Пожар на ТЭЦ-9 в Перми разгорелся ранее в этот день. По данным источника «Известий», огонь охватил кровлю котлотурбинного цеха во время ремонтно-сварочных работ. При этом отмечалось, что угрозы турбине нет.

В настоящий момент пожар на площади 100 кв. м ликвидирован.

Как заявил начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Пермскому краю Александр Черемных, среди возможных причин ЧП — нарушение технологического процесса, проведение строительных работ, а также нарушение правил пожарной безопасности.

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