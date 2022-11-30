МИД Литвы призвал НАТО помочь Украине защитить энергоинфраструктуру

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны НАТО помочь Украине отстроить поврежденную энергетическую инфраструктуру и защитить ее средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он заявил 30 ноября в кулуарах заседания глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Бухаресте.

«Прежде всего энергетическая инфраструктура. Мы должны ее отстроить, но нам также надо защитить ее, потому что, если только отстроить, все еще будет возможность ее разрушить», — сказал Ландсбергис в интервью агентству Bloomberg.

Он также выразил уверенность в том, что Европейский союз (ЕС) сможет согласовать потолок цен на российскую нефть. По его словам, сейчас страны ЕС ведут конструктивную дискуссию по этому вопросу, однако конкретную цену, которая обсуждается, он называть не стал.

Накануне газета The New York Times сообщила, что в США сформируют рабочую группу, которая будет направлена на Украину для восстановления энергетической инфраструктуры страны. В состав группы войдут специалисты стран G7 и их ближайшие союзники, которые уже в декабре встретятся в Париже.

В тот же день стало известно, что власти США намерены выделить $53 млн для закупки оборудования для украинских энергосетей. Отмечалось, что в рамках помощи Киеву будут переданы распределительные трансформаторы, автоматические выключатели и разрядники для защиты от перенапряжений среди прочего оборудования.

Также 29 ноября глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий рассказал о том, что в результате массированных ракетных ударов на Украине были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции.

До этого, 24 ноября, президент Украины Владимир Зеленский попросил Запад предоставить Киеву дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии в стране. В тот же день он заявил, что почти все регионы на территории страны продолжают испытывать серьезные проблемы с электроснабжением. Также, по его словам, 15 регионов испытывают проблемы с водоснабжением.

15 ноября Вооруженные силы России нанесли очередной массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. По данным украинских СМИ, это был самый масштабный единовременный ракетный удар по целям в стране с начала российской специальной военной операции.

Через три дня, 18 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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