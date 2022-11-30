Бывший морпех заявил об истощении запасов вооружения США из-за помощи Украине

Запасы вооружения в США для помощи Украине заканчиваются. Об этом заявил 30 ноября Литовскому национальному радио и телевидению (LRT) отставной полковник корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Америки и старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

Он отметил, что из-за истощения резервов американским властям придется забирать оружие из собственных воинских частей и отправлять его Киеву.

Кансиан уточнил, что быстрее всего исчезают запасы 155-миллиметровых артиллерийских снарядов стандарта НАТО, 800 тыс. которых США уже отправили Киеву. На восполнение запасов противотанковых комплексов Javelin необходимо два года, указал бывший морпех.

Он подчеркнул, что сокращение запасов не означает, что украинская сторона получит меньше оружия. Просто, по словам Кансиана, оно будет менее эффективное, а ранее отправлялось самое новое и лучшее.

В начале ноября заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол признал, что военная поддержка украинской стороны сильно истощает арсеналы Запада и давит на военно-промышленные комплексы государств.

В октябре бывший эксперт по стратегическому планированию США Уэсли Холлман отметил, что поставки оружия на Украину снижают обороноспособность самих Соединенных Штатов Америки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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