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Александр Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству голов на выезде в НХЛ

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Александр Овечкин побил рекорд по числу голов на выездных матчах Национальной хоккейной лиги. Форвард «Вашингтона» забросил две шайбы в матче с «Ванкувером», передает телеканал «Известия». Нападающий превзошел рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки. Теперь на счету россиянина 403 заброшенные шайбы на выезде в регулярных чемпионатах НХЛ.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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