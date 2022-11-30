Александр Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству голов на выезде в НХЛ

Александр Овечкин побил рекорд по числу голов на выездных матчах Национальной хоккейной лиги. Форвард «Вашингтона» забросил две шайбы в матче с «Ванкувером», передает телеканал «Известия». Нападающий превзошел рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки. Теперь на счету россиянина 403 заброшенные шайбы на выезде в регулярных чемпионатах НХЛ.

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