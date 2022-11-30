Уикенд документальных фильмов в рамках проекта «Страна.DOC» пройдет в городах России

Со 2 по 4 декабря в кинотеатрах сетей «КАРО» и «Формула Кино / Синема Парк» пройдут показы российских документальных фильмов в рамках проекта «Страна.DOC» – инициативы, развивающей кинотеатральный прокат документального кино при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

В эти дни в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге состоятся показы фильмов «Пелевин» о главном российском писателе современности, «Рок за гранью» о феномене русского рока, «Крым небесный» — портрет Крыма с высоты птичьего полета и «Руками» о людях рабочих профессий из разных уголков нашей Родины.

Константин Нафиков, продюсер: «Мы планируем регулярно проводить подобные уикенды, чтобы, во-первых, приучить зрителя смотреть документальное кино в кинотеатрах, а во-вторых, дать ему такую возможность на постоянной основе. Мы не устаем благодарить всех наших партнеров, поддержавших проект — Министерство культуры Российской Федерации, все киносети и отдельные кинотеатры, студии и компании».

«Пелевин»

91 мин, Россия, 2022, реж. Р. Чепель, 16+

Производство: Студия «Амурские волны» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Прокат проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Документальное исследование жизни главного мистификатора российской литературы и одного из самых успешных современных писателей Виктора Пелевина, более 20 лет не появлявшегося на публике. С помощью изучения архивов и баз данных и интервью знавших его людей автор фильма погружается в мир героя и выстраивает хронологию удивительной жизни писателя.

«Рок за гранью»

80 мин, Россия, 2021, реж. С. Дебижев, 16+

Производство: Кинокомпания «ДВА КАПИТАНА» при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Прокат проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

«Рок за гранью» — документальный срез эпохи, феномен Русского рока и его влияние на умы и души людей в период застоя и распада СССР. Центральные герои: Виктор Цой, Борис Гребенщиков и Сергей Курёхин.

Специально для фильма жизнь и творчество этих героев анализируют эксперты: художник, музыкант, человек-легенда Сергей Бугаев «Африка», художник, писатель и режиссер Виктор Тихомиров, а также продюсер «знаменитая американка» Марина Алби. С каждым из них ведет пристрастный, живой разговор режиссер фильма Сергей Дебижев. Бугаев, Тихомиров и Алби хорошо знали Цоя, Гребенщикова и Курехина в самые главные периоды их жизни. Создатели картины ярко показывают атмосферу окутавшую страну и необычное поведение молодых людей, слушающих героическое «Кино», странный «Аквариум» и жесткую «Поп-механику».

«Крым небесный» (режиссерская версия с авторской озвучкой)

85 мин, Россия, 2022, реж. С. Дебижев, 6+

Производство: Кинокомпания «ДВА КАПИТАНА» при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Прокат проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

«Крым небесный» — это фильм-зрелище, рассказывающий об удивительном уголке Земли, в котором из синергии четырех стихий рождается новая — Крым. Фильм о его особой магии и уникальном предназначении. Об удивительных людях и фантастической природе. О космических пейзажах и древних культурах. О глубине истории и высоте духа.

Фильм участвовал в документальной конкурсной программе Московском международном кинофестивале в 2020 году, а также получил приз за лучшую операторскую работу на фестивале «Радонеж».

«Руками»

68 мин, Россия, 2022, реж. Е. Григорьев, 16+

Производство: Кинокомпания «Первое Кино» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Прокат проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Фильм, снятый в разных уголках России — в Сибири, на Урале, на Алтае и в центральной части, повествует о людях, чьи руки ежедневно создают главные составляющие жизни на планете. И это не только материальная основа нашего мира из металла, бетона или дерева, но и то, что дарит нашей жизни смысл, вдохновляет и вселяет в нас надежду. За героями фильма — слесарем и рыбаком, сталеваром и фермером, мебельщиком и анестезиологом — следит режиссер фильма, который неожиданно из наблюдателя сам становится создателем.