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Таможенники Екатеринбурга изъяли у авиапассажира золотую цепь весом 4 кг

Таможенники Екатеринбурга «сняли с шеи» пассажира четырехкилограммовую цепь
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Фото: Федеральная таможенная служба/customs.gov.ru
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Сотрудники таможни изъяли у пассажира в аэропорту Екатеринбурга золотую цепь стоимостью порядка 10 млн рублей и весом 4 кг. Об этом 30 ноября сообщило на своем сайте уральское таможенное управление.

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Изделие было обнаружено в багаже мужчины, вылетавшего в ОАЭ.

«Изделие выполнено из неспаянных между собой звеньев, предположительно из золота 999 пробы. Его общая стоимость превышает 10 млн рублей», — отметили таможенники.

Пассажира задержали после регистрации на рейс. Он проходил на посадку по «зеленому» коридору.

«В ходе рентгеновского досмотра багажа внимание инспектора привлек находящийся в рюкзаке внушительных размеров предмет из металла», — уточнили в ведомстве.

Мужчина пояснил, что это его личная вещь и он носит цепь на шее.

В таможне напомнили, что с 1 сентября 2022 года до 28 февраля 2023 года в России временно запрещен вывоз из страны заготовок, полуфабрикатов или лома драгметаллов. Изъятая цепь направлена на экспертизу, по итогам которой будет определен характер изделия и принято процессуальное решение.

В августе в аэропорту Внуково в Москве сотрудники таможни задержали шестерых контрабандистов при попытке вывезти в ОАЭ 45 золотых слитков. Общий вес золота составил 225 кг, стоимость его оценивается в 800 млн рублей.

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