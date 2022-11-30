Реклама
Прямой эфир
Политика
Совфед одобрил закон о прожиточном минимуме в размере 14 375 рублей
Мир
Эстония получит от ЕС €21 млн за оказанную военную помощь Киеву
Мир
Нарышкин заявил о форсировании Польшей аннексии запада Украины
Мир
Президент Нигерии заявил о попадании в Африку использовавшегося на Украине оружия
Мир
МИД Литвы призвал НАТО помочь Украине защитить энергоинфраструктуру
Авто
Renault и Airbus разработают новые аккумуляторы для машин и самолетов
Пресс-релизы
Уикенд документальных фильмов в рамках проекта «Страна.DOC» пройдет в городах России
Новости компаний
ПСБ запустил сервис онлайн-кредитования на платформе «Сравни»
Экономика
Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в январе 2023 года
Мир
Разведка Пентагона объявила о создании аналитическо-экспертной группы по КНР
Мир
Тайвань заявил о проблемах с поставками оружия от США
Спорт
Глава IBA предложил провести Международный день бокса на Кубе в 2023 году

Renault и Airbus разработают новые аккумуляторы для машин и самолетов

0
Фото: TASS/Marcus Brandt
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Инженерные группы Renault Group и Airbus готовы объединить усилия в деле производства твердотельных батарей для электромобилей и гибридных самолетов. Об этом 30 ноября сообщило издание Autonews Europe.

На зарядку становись: электрокары получат российские батареи
Кому нужны 50 тыс. отечественных аккумуляторов

Инженеры компаний намерены совместно разработать решения в области накопления энергии, что пока является одним из главных препятствий на пути к созданию электромобилей с большим запасом хода, а Airbus поможет продвинутся в разработке технологий, связанных с гибридно-электрическими самолетами.

«Впервые два европейских лидера из разных отраслей обмениваются инженерными знаниями, чтобы сформировать будущее гибридно-электрических самолетов. Авиация — чрезвычайно требовательная область как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения энергопотребления, как и автомобильная промышленность», — заявил исполнительный вице-президент Renault по проектированию Жиль Ле Борн.

Компании надеются, что к 2030 году вместо нынешних химических батарей они представят новые твердотельные источники энергии, которые удвоят плотность энергии аккумуляторов.

8 ноября Renault Group и Geely объявили о новом партнерстве, в рамках которого компании будут производить как гибридные силовые агрегаты, так и традиционные двигатели внутреннего сгорания. Поставлять новые гибридные агрегаты компания намерена брендам Renault, Dacia, Geely, Volvo, Lynk & Co, Proton, Nissan и Mitsubishi. В будущем объем новых агрегатов должен расшириться за счет сторонних марок. Специалисты считают, что в конечном итоге портфель нового совместного предприятия может охватить до 80% мирового рынка силовых агрегатов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022