Renault и Airbus разработают новые аккумуляторы для машин и самолетов

Инженерные группы Renault Group и Airbus готовы объединить усилия в деле производства твердотельных батарей для электромобилей и гибридных самолетов. Об этом 30 ноября сообщило издание Autonews Europe.

Инженеры компаний намерены совместно разработать решения в области накопления энергии, что пока является одним из главных препятствий на пути к созданию электромобилей с большим запасом хода, а Airbus поможет продвинутся в разработке технологий, связанных с гибридно-электрическими самолетами.

«Впервые два европейских лидера из разных отраслей обмениваются инженерными знаниями, чтобы сформировать будущее гибридно-электрических самолетов. Авиация — чрезвычайно требовательная область как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения энергопотребления, как и автомобильная промышленность», — заявил исполнительный вице-президент Renault по проектированию Жиль Ле Борн.

Компании надеются, что к 2030 году вместо нынешних химических батарей они представят новые твердотельные источники энергии, которые удвоят плотность энергии аккумуляторов.

8 ноября Renault Group и Geely объявили о новом партнерстве, в рамках которого компании будут производить как гибридные силовые агрегаты, так и традиционные двигатели внутреннего сгорания. Поставлять новые гибридные агрегаты компания намерена брендам Renault, Dacia, Geely, Volvo, Lynk & Co, Proton, Nissan и Mitsubishi. В будущем объем новых агрегатов должен расшириться за счет сторонних марок. Специалисты считают, что в конечном итоге портфель нового совместного предприятия может охватить до 80% мирового рынка силовых агрегатов.