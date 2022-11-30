Карта спецоперации на Украине 30 ноября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 30 ноября можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на донецком направлении в результате наступательных действий российских войск полностью освобождены населенные пункты Белогоровка и Перше Травня ДНР.

На купянском направлении противник пытался атаковать позиции российских войск в районе населенного пункта Новоселовское ЛНР. В результате огневого поражения подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции.

На краснолиманском направлении три ротные тактические группы ВСУ безуспешно пытались атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Площанка, Червонопоповка и Житловка ЛНР. Огнем артиллерии, ударами армейской авиации и решительными действиями российских войск противнику нанесено поражение. Подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции.

На южнодонецком направлении ВСУ в течение суток пытались контратаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Новосёлка ДНР. В результате огневого поражения и активных действий российских подразделений контратаки были отражены. Противник отброшен на исходные позиции.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 334 самолета, 177 вертолетов, 2589 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6903 танка и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3634 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7424 единицы специальной военной автомобильной техники.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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