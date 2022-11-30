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ВС РФ освободили два населенных пункта на донецком направлении

Минобороны: ВС РФ освободили населенные пункты Белогоровка и Перше Травня на донецком направлении
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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ВС РФ освободили населенные пункты Белогоровка и Перше Травня на донецком направлении. Об этом в среду, 30 ноября, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей», — сообщил он.

Кроме того, российские войска отразили все попытки контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, противник был отброшен на исходные позиции.

Также, по словам Конашенкова, ВСУ пытались силой трех ротных тактических групп атаковать российские позиции на красно-лиманском направлении в Луганской Народной Республике (ЛНР). В результате были уничтожены 40 украинских военнослужащих, один танк и четыре боевые машины пехоты.

Ранее в этот день стало известно об освобождении поселка Курдюмовка Донецкой Народной Республики (ДНР) . Как сообщил врио главы республики Денис Пушилин, в настоящее время там идет зачистка.

По словам мэра Горловки Ивана Приходько, контроль над этим поселком обеспечивает российским военнослужащим и полный контроль над трассой Горловка Артемовск.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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