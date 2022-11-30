Женщина пострадала при взрыве котла в Приангарье

Женщина пострадала в результате взрыва газового котла в поселке Кутулик Иркутской области. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.

Инцидент произошел 30 ноября на улице Матвеева. По данным МЧС, произошла разгерметизация твердотопливного котла в котельной, пристроенной к административному зданию. В результате часть кровли и перекрытия смежных с административным зданием помещений оказались частично повреждены. Травмы получила женщина, которая находилась в одном из офисов, пишет ИА IrkutskMedia.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение с ожогами лица.

На момент прибытия первых подразделений произошло отключение циркуляционного насоса и вскипание воды в системе отопления. Специалисты проводят восстановительные работы.

29 ноября в Магнитогорске (Челябинская область) произошел взрыв газового оборудования автомобиля. Это привело к пожару в доме и обрушению гаража. Никто не пострадал.