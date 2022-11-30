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Школьник умер после соревнований по волейболу в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Подросток умер в Москве на соревнованиях по волейболу в школе. Информация об этом 30 ноября поступила «Известиям».

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Как стало известно, инцидент произошел в школе на улице Сивашской.

По словам сотрудника учебного заведения, юноша потерял сознание после окончания матча. У него начались судороги, школьнику оказали первую помощь и вызвали скорую помощь.

Во время погрузки в автомобиль скорой помощи школьник был еще жив. Медикам не удалось спасти его жизнь, причинами смерти названы сердечная недостаточность и отек головного мозга.

В начале октября в городе Октябрьском в Башкирии на тренировке в секции по карате умер подросток. 14-летний мальчик неожиданно потерял сознание, прибывшие на место медики констатировали смерть подростка.

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