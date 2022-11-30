Школьник умер после соревнований по волейболу в Москве
Подросток умер в Москве на соревнованиях по волейболу в школе. Информация об этом 30 ноября поступила «Известиям».
Как стало известно, инцидент произошел в школе на улице Сивашской.
По словам сотрудника учебного заведения, юноша потерял сознание после окончания матча. У него начались судороги, школьнику оказали первую помощь и вызвали скорую помощь.
Во время погрузки в автомобиль скорой помощи школьник был еще жив. Медикам не удалось спасти его жизнь, причинами смерти названы сердечная недостаточность и отек головного мозга.
В начале октября в городе Октябрьском в Башкирии на тренировке в секции по карате умер подросток. 14-летний мальчик неожиданно потерял сознание, прибывшие на место медики констатировали смерть подростка.