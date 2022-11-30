Новгородские власти выделят на поддержку фермеров почти 60 млн рублей

В Новгородской области на поддержку фермеров выделят 58,5 млн рублей. Деньги поступят в рамках проекта «Акселерация малого и среднего предпринимательства».

По словам губернатора Андрея Никитина, которые приводит ИА FlashNord, начинающие фермеры получат средства благодаря гранту «Агростартап». Деньги поступят и в сельскохозяйственные кооперативы. На них руководство обновит техническую базу.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области на строительство и ремонт медицинских учреждений направят 570 млн рублей. В следующем году 293 млн рублей выделят на строительство детско-взрослой поликлиники в Боровичах. Оставшиеся 277 млн рублей предназначены на капремонт пяти медучреждений и обустройство ФАПов и врачебных амбулаторий.