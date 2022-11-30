В городе Алешки Херсонской области задержали диверсанта с гранатами и двумя автоматами. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД по области в своем Telegram-канале в среду, 30 ноября.

Отмечается, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов выявили, что житель Алешек продал другому горожанину два автомата Калашникова, 240 патронов к нему калибра 5,45 мм и две гранаты РГД. Оба они были задержаны.

Как рассказал мужчина, купивший оружие и боеприпасы, он приобрел их для осуществления диверсионно-разведывательной деятельности.

Мероприятия по противодействию незаконному обороту оружия и боеприпасов продолжаются, отмечается в сообщении.

Ранее, 21 ноября, под Херсоном были уничтожены пытавшиеся перебраться на левый берег Днепра диверсанты. Отмечалось, что диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Днепровское пыталась переправиться на катере на левый берег реки, куда до этого было перевезено население Херсона. Российские войска оперативно ликвидировали данную группу во время форсирования ею реки.

Херсонская область вошла в состав России по итогам сентябрьских референдумов. Также в состав РФ вошли Запорожская область и республики Донбасса.

Россия продолжает специальную операцию по защите гражданского населения Донбасса от агрессии киевского режима. Решение было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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