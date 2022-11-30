Тайвань заявил о проблемах с поставками оружия от США

США испытывают трудности с поставками вооружения Тайваню, однако стороны уже разработали механизм решения этой проблемы, заявил 30 ноября представитель тайванского оборонного ведомства Сунь Лифан.

По его словам, которые приводит South China Morning Post, конфликт на Украине и пандемия COVID-19 действительно вызвали «определенные проблемы» с реализацией оружейных контрактов США и Тайбэя. Однако он заверил, что, несмотря на это, оружие будет поставлено в соответствие с графиком.

«Что касается продажи вооружений, у Тайваня и США есть эффективный механизм, чтобы заниматься проблемой задержек при поставках и исправить ее», — отметил Лифан.

Однако на вопрос о том, как обстоят дела с поставками переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, которые Тайвань заказывал у США еще в 2015 году, он отвечать не стал.

27 ноября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщила, что крупные поставки вооружений на Украину могут сказаться на планах США по военной поддержке Тайваня. По данным издания, содержание запланированного, но так и не реализованного проекта помощи Тайбэю постепенно растет: за прошедший год его сумма увеличилась почти на $5 млрд. В частности, до сих пор не был выполнен заказ тайваньских властей от 2015 года на 208 противотанковых комплексов Javelin и 215 противовоздушных ракетных комплексов Stinger.

Ранее в этот день в агентстве Bloomberg допустили, что обострение ситуации вокруг Тайваня повысит интерес администрации президента США Джо Байдена к прекращению боевых действий на Украине.

23 ноября газета Politico сообщила, что запасы оружия в западных странах стремительно сокращаются из-за продолжающихся поставок на Украину. В материале отмечается, что оборонная промышленность еще не успела нарастить мощность и нанять новых работников для производства вооружения в необходимом объеме.

До этого, 21 ноября, американская газета The Washington Post сообщила со ссылкой на военного чиновника из НАТО, что в США и Евросоюз (ЕС) задумались о риске остаться без оружия из-за поставок Украине. По словам источника, западные страны передали огромное количество оружия и техники Киеву и решение проблемы с дефицитом запасов военной техники требует долгосрочных и стратегических действий.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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