Свыше 1 млрд рублей потратили на ремонт дорог в ЕАО

Больше 1 млрд рублей направили на ремонт дорог в Еврейской автономной области в 2022 году. Всего в порядок привели порядка 76 км трасс регионального и муниципального значения.

Самым протяженным объектом ремонта стал восточный подъезд к Биробиджану, где отремонтировали 15,7 км дороги. Изначально ожидалось, что работы на объекте будут выполнены за два года, однако подрядчику удалось справиться за один сезон. Стоимость объекта составила свыше 550 млн рублей, пишет ИА EAOMedia.

«На восточном подъезде уложили два слоя асфальтобетона, поскольку это основная транспортная артерия для въезжающих в город. В результате дорога получилась более крепкой и долговечной, а на некоторых её участках впервые появились тротуары и автобусные остановки», — отметил начальник отдела по обеспечению реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ОГКУ «Автодорпроектконтроль».

На текущий момент в Биробиджане 58% улиц соответствуют нормативному показателю.