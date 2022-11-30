Воронежский завод по производству пивных кегов продают за 200 млн рублей

На продажу выставили завод по производству пивных кегов «Янберг Контейнер Систем», который находится под Воронежем. За него хотят получить 200 млн рублей.

Объявление о продаже генеральный директор и владелец компании Ян Белоглазов разместил на «Авито». Он готов рассмотреть вариант обмена предприятия на литейный цех или другой вид бизнеса. Также не исключается возможность стать соинвестором «Янберга», пишет ИА «Абирег».

Собственник сообщил, что инвестиции в проект составляют 300 млн рублей. Мощность предприятия — около 60 тыс. кегов в год. Здание общей площадью 2 тыс. кв. м.

Агентство отмечает, что ранее уже возникали планы по продаже предприятия. В 2020 году экс-супруга Белоглазова и первоначальный соинвестор завода Елена Алехина рассказывала, что предприниматель не может выплачивать алименты из-за крупных долгов.

Белоглазов просил у воронежского подразделения Siemens провести реструктуризацию, но ему отказали. Он обращался за помощью к президенту РФ Владимиру Путину, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, CEO Siemens AG Джо Кэзеру и профильным чиновникам.

В 2021 году на заводе начали выпускать контейнеры для индивидуального и раздельного сбора мусора. Свое решение переформатировать предприятие Белоглазов объяснил необходимостью задействовать все мощности цеха, а также тем, что на рынке есть спрос на эту продукцию.